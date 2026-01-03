Çan'da bir otomobil ve ahır yangında zarar gördü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Bozguç köyünde çıkan yangında bir otomobil ve ahır kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edilirken, yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bozguç köyünde Mehmet Ateş'e ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çan Belediyesi itfaiyesi ile köy sakinlerinin de destek verdiği çalışmalarla kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel