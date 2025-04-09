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Çanakkale'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde İsmail Ceylan'a ait evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi'nde İsmail Ceylan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin ikinci katı ile çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
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