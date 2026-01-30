Çanakkale'de sağanak sonrası denizin rengi değişti
Çanakkale'de iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası denizin rengi değişti. Kentte su birikintileri oluşurken, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle getirilen motosiklet ve elektrikli skuter yasakları da kaldırıldı.
Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti.
Kent genelinde aralıklarla süren sağanak su birikintilerine neden oldu. Merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.
Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti.
Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı da kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel