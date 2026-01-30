Haberler

Çanakkale'de sağanak sonrası denizin rengi değişti

Çanakkale'de sağanak sonrası denizin rengi değişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de iki gündür devam eden sağanak yağış sonrası denizin rengi değişti. Kentte su birikintileri oluşurken, Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle getirilen motosiklet ve elektrikli skuter yasakları da kaldırıldı.

Çanakkale'de 2 gündür devam eden sağanak sonrası denizin rengi değişti.

Kent genelinde aralıklarla süren sağanak su birikintilerine neden oldu. Merkeze bağlı Kepez beldesindeki Kepez Çayı'nın debisi yükseldi.

Etkisi azalan sağanak sonrası denizin rengi değişti.

Öte yandan Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı da kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı: Dolar çökecek, yerini altın alacak

2008 krizini öngören ekonomistten yatırım tavsiyesi gibi uyarı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak

Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Ülkedeki tüm siyasi partileri kapattı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı