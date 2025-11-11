Çanakkale'de Uzman Çavuş Metin Emre Toker'in Cenaze Töreni Yapıldı

Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi, askeri törenin ardından defnedildi.

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Metin Emre Toker, önceki gün hayatını kaybetti.

Toker için Lapseki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Metin Emre Toker'in cenazesi burada kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.