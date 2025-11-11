Haberler

Çanakkale'de Uzman Çavuş Metin Emre Toker'in Cenaze Töreni Yapıldı

Çanakkale'de Uzman Çavuş Metin Emre Toker'in Cenaze Töreni Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Metin Emre Toker için düzenlenen cenaze törenine, aile üyeleri, askeri personel ve yerel yöneticiler katıldı. Toker'in cenazesi, yapılan duaların ardından kabristana defnedildi.

Çanakkale'de geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi, askeri törenin ardından defnedildi.

Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Jandarma Uzman Çavuş Metin Emre Toker, önceki gün hayatını kaybetti.

Toker için Lapseki Gazi Süleyman Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Metin Emre Toker'in cenazesi burada kılınan namazın ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi.

Törene, Lapseki Kaymakamı Cafer Ekinci, Belediye Başkanı Atilla Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emrah Toprak, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.