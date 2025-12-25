Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15-24 Aralık'ta uyuşturucu suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.

Operasyonlarda, 491 ecstasy, 427 sentetik ecza, 78,75 gram skunk, 68 gram sentetik kannabinoid maddesi, 25 gram esrar, 20,77 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 3,42 gram metamfetamin, uyuşturucu emdirilmiş 6 peçete parçası, 3 plastik şişe içerisinde likit esrar, tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 35 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", 15 zanlı hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Adli makamlardaki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Ayrıca "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 hükümlü ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçundan aranan 2 kişi de yakalanarak adli mercilere teslim edildi.