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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

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Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 22 olaya müdahale edildi ve 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlar sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satan ve kullananlara yönelik 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 22 olaya müdahale edildi, 31 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Güncel Hukuk

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