Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle mücadele çalışmaları kapsamında 2 şüpheliye ait 2 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 400 gram esrar, 5 gram kokain, 6 kök Hint keneviri, 2 cep telefonu ile suç gelirinden elde edildiği tespit edilen 13 bin 500 lira ve 50 avro ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.