Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı. Ekipler, uyuşturucu madde satışı ve kullanımı hakkında yürütülen çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silah ele geçirdi.

Çanakkale'de polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, yaklaşık 500 gram, 148,55 gram kokain, bir miktar esrar, 69 sentetik ecza, uyuşturucu emdirilmiş peçete, tabanca, şarjör ve 12 adet fişek ele geçirildi.

Yürütülen işlemler kapsamında, 13 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma", 7 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden ifade için aranan 1 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Aynı aileden 3 kişinin öldüğü olayın detayları netleşiyor! Lüküs lambası mı hayattan kopardı?

Detayları netleşiyor! İşte 3 kişilik aileyi yok eden sessiz katil
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi

Saç örme akımına katılan bu kez bir bakan oldu! Görüntüleri paylaştı
'Saç örme' akımına destek veren hemşire gözaltına alındı

DEM Parti'nin akımına destek veren hemşireye peş peşe kötü haber
Taraftarlar 'Olur mu öyle şey' diyor! Noa Lang'ın sözleşmesinde görülmemiş madde

Taraftarlar "Olur mu öyle şey" diyor! Sözleşmesinde görülmemiş madde
Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi

Ufuk Özkan'ın doktoru peş peşe güzel haberleri verdi
Klinikte mobbing ve görevi kötüye kullanma iddiasına ilişkin soruşturma

Asistanların hocaları ile ilgili mobbing iddialarına soruşturma