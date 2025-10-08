Haberler

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı. Operasyonda 20 bin kullanımlık sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 6 Ekim'de çalışma yürütüldü.

Gelibolu ve Çan ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 20 bin kullanımlık sentetik kannabinoid (Bonzai) maddesi emdirilmiş 19 peçete, 20,68 gram metamfetamin, 3 sentetik ecza, hassas terazi ve alüminyum folyo ele geçirildi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 ünlü serbest

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonunda karar çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
17 kadınla ilişkisi olduğu ortaya çıkan piskopos istifa etti

Piskopos, tam bir çapkın çıktı! Sevgili sayısı ağızları açık bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.