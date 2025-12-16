Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 203 gram sentetik kannabinoid ve 113 bin 810 lira ele geçirildi.

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 13-15 Aralık'ta operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 203 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 113 bin 810 lira ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan ve haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında işlem yapılan E.A, A.A. ile Y.İ, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
