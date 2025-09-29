Çanakkale'de Üreticilere Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Ticaret Borsası Toplantı Salonu'ndaki programda 2026 yılında uygulanacak bitkisel üretim desteklemeleri, tarımsal üretim planlaması, çiftçi kayıt sistemi başvuruları, hayvancılık desteklemeleri ve tarım sayımı çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Çok sayıda üreticinin katıldığı programda, güncel destekleme modelleri yapılan sunumlarla detaylı şekilde aktarıldı. Özellikle çiftçi kayıt sistemine başvuru süreçleri, yeni düzenlemeler ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde duruldu.

Ayrıca üretim planlamasının önemi, doğru ürün seçimi, ekim alanlarının belirlenmesi ve pazar beklentilerine uygun üretim yapılması konularında üreticilere ayrıntılı bilgi verildi.

Hayvancılık desteklemeleri ve tarım sayımı çalışmalarına ilişkin detayların da paylaşıldığı toplantıda üreticilerin soruları yanıtlandı.