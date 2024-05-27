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ÇOMÜ Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Yaptığı Saldırıyı Protesto Etti

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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Filistinlilerin kaldığı çadır kampını bombaladığı saldırıyı protesto etti. Öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplandı. Eylemde konuşan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Cemal Afşar, saldırıyı kınayarak Filistin'in özgür bir devlet olarak tanınmasını istedi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğrencileri, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentindeki Filistinlilerin kaldığı çadır kampını bombaladığı saldırıyı protesto etti.

ÇOMÜ öğrencileri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde toplandı.

Burada grup adına açıklama yapan İlahiyat Fakültesi öğrencisi Cemal Afşar, 8 aydır devam eden ve günden güne artan zulmü, soykırımı kınamak için toplandıklarını, 8 aydır her gün kınadıkları siyonist devletin, dün gece "2371 Blok" adını verdiği ve 4 gün önce güvenli bölge olarak nitelediği Refah Bölgesi'ne sığınan Filistinli sivilleri yakarak şehit ettiğini söyledi.

Artık kınama zamanının geçtiğini, üniversitelerde, kampüslerde, dersliklerde, meydanlarda ve ulaşılabilen her yerde harekete geçmenin zamanının geldiğini ifade eden Afşar, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki artık dünyanın dört bir yanı Filistin'dir. Titreyen her yürek, haykrıran her dil Filistin için eylemdedir. Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil hayatımızın her alanında, şu an içinde bulunduğumuz kampüsümüzde, yarın içinde bulunacağımız iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız."

Eylemlerin çığ gibi bütün meclisleri saracağını ve bütün devletlerin Filistin'i özgür bir devlet olarak tanıyacağını dile getiren Afşar, "Ancak bu bir son değil aksine yeni bir dünyanın başlangıcıdır. Bundan bir sonraki gerçek başkenti Doğu Kudüs değil bizatihi Kudüs'ün kendisi olan ve içerisinde herkesin barış içinde yaşadığı Filistin devletidir." dedi.

Öğrenciler, Gazze halkını destekleyen sloganlar attıktan sonra dağıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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