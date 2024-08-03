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Çanakkale'de Uçurumdan Düşen Kişi Tedavi Altına Alındı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı. Şafak Yıldız (57), Yeniköy köyünde sahil bölgesinde uçurumdan düştü. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldız, Ezine Belediyesi acil yardım botu ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Ezine Devlet Hastanesine götürüldü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yaklaşık 30 metre yükseklikteki uçurumdan düşerek yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Ezine'ye bağlı Yeniköy köyüne gelen Şafak Yıldız (57), sahil bölgesinde uçurumdan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Yıldız'ın dik yamaçtan yukarıya çıkarılamaması üzerine bölgeye Ezine Belediyesinin acil yardım botu ve Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Buradan bota alınan Yıldız, ardından Yeniköy Limanı'nda bekleyen ambulansla Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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