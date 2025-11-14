Haberler

Çanakkale'de Traktör TIR ile Çarpıştı: 2 Ölü

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir traktör ile TIR'ın çarpışması sonucu 65 yaşındaki Necdet ve Ayşe Özcan çifti hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesinde, TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü Necdet Özcan (65) ile yanındaki eşi Ayşe Özcan (65), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, Çanakkale-İzmir kara yolunda Ezine-Geyikli Kavşağı'nda meydana geldi. Ezine'den Ayvacık istikametine seyir halinde olan B.Ç.'nin yönetimindeki 59 AIL 476 plakalı TIR ile Bozcaada Kavşağı'nda Necdet Özcan yönetimindeki 17 DU 480 plakalı traktöre çarptığı ileri sürüldü. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri Necdet Özcan ve yanındaki eşi Ayşe Özcan'ın yaşamlarını yitirdiğini belirledi. TIR'ın sürücüsü B.Ç. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

