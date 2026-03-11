Haberler

Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin çarptığı Necla Ç. yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesedi hastane morguna kaldırıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'den Ayvacık istikametine giden S.S. idaresindeki 10 RS 982 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Ç'ye çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Necla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Necla Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
