Çanakkale'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilin çarptığı Necla Ç. yaşamını yitirdi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cesedi hastane morguna kaldırıldı.
Balıkesir'den Ayvacık istikametine giden S.S. idaresindeki 10 RS 982 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesinin Mıhlı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Necla Ç'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Necla Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Necla Ç'nin cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş