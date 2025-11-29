Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde hafif ticari aracın kamyonete arkadan çarptığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ayvacık ilçesi Sapanca köyü sapağında meydana geldi. Çanakkale istikametinden Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine gitmekte olan Hüseyin Alacaoğlu yönetimindeki 17 AAD 047 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen İsmail Yılmaz yönetimindeki 17 SK 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada hafif ticari araçtaki Hüseyin Alacaoğlu, Nazlı Alacaoğlu, Öykü Alacaoğlu, Atakan Alacaoğlu ile kamyonetteki İsmail Yılmaz yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hüseyin Alacaoğlu ile Nazlı Alacaoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.