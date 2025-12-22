Haberler

Çanakkale'deki kazada ölen Neslihan öğretmen ile eşinin babaannesi toprağa verildi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 'dur' ihtarına uymayan otomobilin ters yöne girip başka bir araçla çarpışması sonucu meydana gelen kazada, edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal ve 81 yaşındaki babaannesi Hanife Soysal yaşamını yitirdi. Cenazeleri, gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı öne sürülen otomobilin ters yöne girip başka bir otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal ve eşinin babaannesi Hanife Soysal (81) Biga ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, dün saat 02.30 sıralarında Çanakkale-Lapseki kara yolunda meydana geldi. İl merkezinde düzenlenen iş yemeğinden ayrılan Onur Aytekin Çalışkan (36) yönetimindeki 35 APD 325 plakalı otomobile polis ekipleri, iddiaya göre; 'Dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü, ihtara uymadı. Polis ekipleri peşine düştü. Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal (35) yönetimindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 35 APD 325 plakalı otomobildeki Onur Aytekin Çalışkan, Osman Göksu (35) ve Doğukan Samet Er (32) ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal ile Hanife Soysal için Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Neslihan Soysal'ın 5 ay önce evlendiği, aynı kazada yaralanan Mustafa Soysal ile yakınları taziyeleri kabul etti. Kılınan namazın ardından Neslihan Soysal ile Hanife Soysal gözyaşları içinde Pekmezli Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

