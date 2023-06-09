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Çanakkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobil direğe çarparak ters devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bayramiç-Ezine kara yolunda seyreden Gizem T. (25) idaresindeki 17 ABL 12 plakalı otomobil, orman deposu girişindeki direğe çarparak ters devrildi.

Kazada, sürücü Gizem T. ve 2 yaşındaki oğlu Görkem T. ile annesi yaralandı.

Sürücü ile oğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesi'ne, sürücünün annesi ise Ezine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabahattin Sallama - Güncel

Çanakkale Bayramiç Güncel Haberler

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