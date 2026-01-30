Haberler

Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 5 yaralı

Çanakkale'de 2 otomobil çarpıştı; 1'i ağır 5 yaralı
Güncelleme:
Çanakkale'de iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

ÇANAKKALE'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. H.İ.Ö. yönetimindeki 55 ARS 36 plakalı otomobil, S.K. idaresindeki 32 E 0900 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada 2 otomobil, yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 otomobildeki S.K., H.İ.Ö., S.Z., M.Z. ile T.Z. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan S.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
