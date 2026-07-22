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Tersanede Elektrik Akımı: Genç İşçi Hayatını Kaybetti

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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir tersanede kaynakçı olarak çalışan K.D. (23), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tersanede elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

İlçedeki bir tersanede kaynakçı olarak görev yapan K.D. (23), çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
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