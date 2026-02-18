Çanakkale'de sağanak: Kepez Çayı ve Sarıçay taştı

BAZI İŞLETMELER SULAR ALTINDA KALDI

ÇANAKKALE'de, Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 100'e ulaşmasının ardından dolusavağının açılması ve aralıklarla devam eden sağanak yağışların ardından Sarıçay taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ve köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan sular altında kaldı. Ayrıca durakta bulunan bazı araçlar, şoförleri tarafından son anda tahliye edildi. Sarıçay yatağında bulunan bazı tekneler ise sulara gömüldü. Balıkçıların bölgedeki tedirgin bekleyişi sürüyor.

KJ: Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı