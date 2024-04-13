Çanakkale'de tarlasından evine dönerken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde tarlasından evine dönerken yolda kalp krizi geçiren adam öldü.

İlçeye bağlı Kaykılar köyünde yaşayan Sami Özer (76) eşiyle birlikte köy yakınlarında bulunan tarlasına gidip çalıştı.

Bir süre sonra eve dönmek üzere yola çıkan Özer fenalaştı.

Eşinin 112 Acil ekiplerinden yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Burada ilk müdahalesi yapılan Sami Özer ambulansla Bayramiç Devlet Hastanesine götürüldüğü sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Özer'in cenazesi daha sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.