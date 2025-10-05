Çanakkale'de Tarım Arazisinden Ormanlık Alana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın, bölgeye sevk edilen hava ve kara ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Halilağa köyündeki tarım arazinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Haber verilmesi üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.
Havadan 2 uçak, 1 helikopter ve karadan arazözlerin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel