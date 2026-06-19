Çanakkale'de Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

ÇANAKKALE'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Eceabat'ta tarım arazisinde, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yakındaki ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı