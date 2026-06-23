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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yalova köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve orman işletme müdürlüklerine bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Köylülerin de su tankerleriyle destek verdiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Bülent Ersöz
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