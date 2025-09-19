Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Koruköy ve Kavakköy köylerinin yakınında bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Söndürme çalışmalarına çevredeki ilçe belediyelerin ekipleri de destek veriyor.