Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Büyükbaşa köyünün Düzyerler mevkisinde sabah saatlerinde yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen Çan Orman İşletme Müdürlüğü ile Çan Belediyesi itfaiyesi müdahale etti.

Havadan 1 helikopterin destek verdiği yangın ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangında bölgede bulunan metruk bir kiremit fabrikası ile bir römork da zarar gördü.

Ekiplerin ilk belirlemelerine göre 50 dönüm tarım alanı zarar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.