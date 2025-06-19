Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
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Çanakkale'nin Özbek köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait uçak ve helikopterlerle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangında bazı buğday tarlaları zarar gördü.

Çanakkale tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Merkeze bağlı Özbek köyündeki tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın şiddetiyle hızla yayılan yangına müdahale için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak ve helikopterlerle yer ekipleri bölgeye sevk edildi.

Özbek köyünde yaşayan bazı çiftçiler, yangının diğer tarım arazilerine ve ormanlık alana sıçramamasını önlemek için traktörleriyle tarlaları sürdü.

Yangında bazı buğday tarlaları da zarar gördü.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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