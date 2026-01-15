Haberler

Çanakkale'de çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Çanakkale'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı. Operasyon kapsamında binlerce kişi ve araç sorgulandı.

Çanakkale'de yakalanan çeşitli suçlardan aranan 55 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, 5-11 Ocak tarihleri arasında, 61 bin 614 kişi ile 48 bin 846 araç sorgusu gerçekleştirdi.

Haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 55 şüpheliden 21'i de jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
