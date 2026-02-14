Haberler

Çanakkale'de bir sitenin istinat duvarı çöktü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sonucu Küçükkuyu beldesindeki bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın etrafında güvenlik önlemleri alındı ve yerel belediye ekipleri onarım çalışmaları başlattı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir sitenin istinat duvarı çöktü.

İlçede etkili olan sağanak sonucu Küçükkuyu beldesinde bulunan bir sitenin istinat duvarında çökme meydana geldi.

Çöken duvarın çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Küçükkuyu Belediyesi ekiplerince yağış sebebiyle beldede onarım çalışmaları başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
