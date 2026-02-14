Çanakkale'de bir sitenin istinat duvarı çöktü
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, etkili olan sağanak yağış sonucu Küçükkuyu beldesindeki bir sitenin istinat duvarı çöktü. Çöken duvarın etrafında güvenlik önlemleri alındı ve yerel belediye ekipleri onarım çalışmaları başlattı.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel