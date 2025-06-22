Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Etili köyüne doğru giden bir otomobil yanarak alevlere teslim oldu. Sürücüsü Şaban Karadayı, yangından yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde seyir halindeki otomobil yandı.

Cicikler köyünden Etili köyündeki halk pazarına gelmekte olan Cicikler köyü eski muhtarı Şaban Karadayı (77) idaresindeki 17 TE 986 plakalı otomobil seyir halinde iken Etili köyü mezarlığı yakınında alevler yükselmeye başladı.

Sürücü Karadayı, otomobilden yara almadan çıktı.

Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yanmakta olan araca ilk müdahale Çan Orman işletme Müdürlüğü arazözle gerçekleşti. Arazöz müdahalesiyle yangının tarım arazisine sıçramasını önlendi.

Çan Belediyesi tfaiye ekibini yanan otomobili tamamen söndürürken, Jandarma tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
ABD, İran'ı B-2 hayalet bombardıman uçağıyla vurdu

ABD dünyanın en pahalı savaş makinesini çalıştırdı
Jeff Bezos düğünü için Venedik'i kapattı! Organizasyon tüm şehri felç etti

Ünlü iş insanı düğünü için şehri kapattı! Halk ayaklandı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Beklenen açıklama geldi

ABD'nin vurduğu nükleer tesislerde sızıntı var mı? Açıklama geldi
Trump, İran saldırısını böyle takip etti

Trump, İran saldırısını böyle izledi! Şapkasındaki mesaj dikkat çekti
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.