Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Etili köyüne doğru giden bir otomobil yanarak alevlere teslim oldu. Sürücüsü Şaban Karadayı, yangından yara almadan kurtuldu. Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Etili köyünde seyir halindeki otomobil yandı.
Cicikler köyünden Etili köyündeki halk pazarına gelmekte olan Cicikler köyü eski muhtarı Şaban Karadayı (77) idaresindeki 17 TE 986 plakalı otomobil seyir halinde iken Etili köyü mezarlığı yakınında alevler yükselmeye başladı.
Sürücü Karadayı, otomobilden yara almadan çıktı.
Çevredekilerin ihbarı sonucu olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanmakta olan araca ilk müdahale Çan Orman işletme Müdürlüğü arazözle gerçekleşti. Arazöz müdahalesiyle yangının tarım arazisine sıçramasını önlendi.
Çan Belediyesi tfaiye ekibini yanan otomobili tamamen söndürürken, Jandarma tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.