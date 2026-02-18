Çanakkale'de taşan Sarıçay dron ile görüntülendi / Haber eklendi

Haberler

Çanakkale'de Atikhisar Barajı'nın dolusavağının açılması ve etkili sağanak sonrası Sarıçay taştı. Bazı işletmeler su altında kalırken, tekneler de zarar gördü.

ÇANAKKALE'de Atikhisar Barajı'nın dolusavağının açılması ve kentte aralıklarla etkili olan sağanağın ardından Sarıçay taştı. Bölgedeki bazı işletmeler ile tekneler su altında kalırken, taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.

Çanakkale'de etkili olan sağanağın ardından Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 100'e ulaştı. Daha sonra barajın dolusavağı açıldı. Hem sağanak hem de açılan dolusavağın ardından Sarıçay taştı. Taşkın nedeniyle bölgede bulunan bazı işletmeler ile köy minibüslerinin durak olarak kullandığı alan su altında kaldı. Duraktaki araçlar şoförler tarafından son anda kurtarılırken, Sarıçay yatağındaki bazı tekneler suya gömüldü. Öte yandan taşan Sarıçay dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
