Çanakkale'de Şap Hastalığına Karşı Denetimler Artırıldı

Çanakkale'de şap hastalığıyla önleme faaliyetleriyle ilgili denetimler, 1915 Çanakkale Köprüsü girişinde oluşturulan alanda yapılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile bağlı ilçe müdürlüklerince sürdürülen denetimlerde, şap hastalığından ari olan Trakya bölgesine Çanakkale'den geçiş noktaları olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Lapseki Feribot İskelesinde oluşturulan veteriner kontrol noktalarında 24 saat esaslı denetimler sürdürülüyor.

Ekipler, denetimler kapsamında Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık hayvan geçişlerinde yaşanabilecek olumsuzlukları tespit etmek üzere denetimlerini sıklaştırdı.

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