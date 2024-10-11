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Çanakkale'de Samanlıkta Yangın: Bin Balya Saman Zarar Gördü

Çanakkale'de Samanlıkta Yangın: Bin Balya Saman Zarar Gördü
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki bir hayvan işletmesinin samanlığında çıkan yangında bin balya saman zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı ve evlere sıçramadan söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlığında çıkan yangında, bin balya saman zarar gördü.

İlçeye bağlı Etli köyünde Mustafa Güven'e ait büyük ve küçükbaş hayvan işletmesinin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri ile Etili Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 arazöz, Etili Seramik Fabrikası itfaiye aracı yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında bin adet saman balyası ile kuruluk olarak adlandırılan otların zarar gördüğü öğrenilirken, işletmede bulunan koyunlar da çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel

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