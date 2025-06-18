Çanakkale'de Sağlık Botundaki Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Sağlık Botundaki Patlamada Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti. Olay, Kumkale Balıkçı Barınağı'nda yaşandı.

ÇANAKKALE'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan Semih Çetin (23) hayatını kaybetti.

Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında merkeze bağlı Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebeple meydana gelen patlama sonucu sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybetti, babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin (23) de ağır yaralandı.

Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Çetin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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