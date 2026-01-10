Haberler

Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Trafikte aksamalara neden olan yağmur, belediye ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü hale getirildi.

ÇANAKKALE'de sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan sarı kodlu uyarının ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu. Bazı dükkanları su bastı. Belediye ekipleri su birikintilerinin oluştuğu noktalarda çalışmalar gerçekleştirdi. Sağanak yağış, bölgedeki etkisini yitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
