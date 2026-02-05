Haberler

Çanakkale'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerini suyla doldururken, yollar çöktü ve sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından yaşanan sel, hayatı olumsuz etkiledi.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri suyla doldu, yol çöktü, biriken sular nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Çanakkale için yapılan 'sarı' kodlu uyarının ardından kentte etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kalırken, Ayvacık'ın 3 nolu giriş yolu trafiğe kapandı. Sürücüler su birikintileri nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Babadere-Tuzla arası menfezin taşması sonucu araçlar yolda kaldı. Ayrıca Ayvacık ilçesi Küçükçetmi köyünde sağanak nedeniyle bir yolda çökme yaşandı. Çöken yolun çevresine güvenlik şeridi çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
