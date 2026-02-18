Haberler

Çanakkale'de sağanak: Kepez Çayı ve Sarıçay taştı

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağış, Kepez Çayı ve Sarıçay'ın taşmasına neden oldu. Belediye ekipleri taşkın riskine karşı önlemler aldı ve bazı yollar kapatıldı.

ÇANAKKALE'de etkili olan sağanak yağış ardından Kepez Çayı ve Sarıçay taştı. Belediye ekipleri taşkın riskine karşı çayların çevresinde önlem aldı.

Çanakkale'de günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Kepez beldesindeki Kepez Çayı taştı. Çayda bağlı teknelerin bazıları su alarak zarar gördü. Çaydan taşan sel suları nedeniyle Kepez-Güzelyalı sahil yolu ulaşıma kapandı.

Öte yandan kenti ikiye bölen Sarıçay'ın da debisinin yükselmesinden dolayı bazı noktalarda yer yer taşmalar yaşandı. Çanakkale Belediyesi zabıta ekipleri Sarıçay yatağında taşkın riskine karşı önlem aldı. Pazar yeri barikatlar ve güvenlik şeritleriyle kapatıldı. Sarıçay yatağında bağlı bulunan teknelerin sahipleri bölgeye gelerek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
