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Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda

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Çanakkale'de etkili olan sağanak ulaşımı da olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Gülpınar-Babakale köy yolunun trafiğe kapatıldığı açıklandı. Kalabaklı köyünde ise bir ev sel suları nedeniyle zarar gördü.

Çanakkale'de sağanak; dereler taştı, ekipler teyakkuzda (2)

Çanakkale'de etkili olan sağanak ulaşımı da olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Çanakkale Valiliği, sağanak nedeniyle yolda biriken yaprak ve balçık nedeniyle Gülpınar-Babakale köy yolunun trafiğe kapatıldığını duyurdu. Çanakkale Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gülpınar-Babakale köy yolu yoğun yağışlar sonucu yola kayan yaprak ve balçık nedeniyle trafiğe kapatılmıştır. Sürücülerimizin alternatif güzergah yollarını kullanmaları, yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önemle rica olunur denildi.

KALABAKLI KÖYÜNDE BİR EV SEL SULARI NEDENİYLE ZARAR GÖRDÜ

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde ise dün gece sağanağın neden olduğu taşkınla birlikte bir evi su bastı. Tek yaşadığını ve sel suları nedeniyle eşyalarının zarar gördüğünü belirten Nurten Özdemir (79), Evimi 23.00 sıralarında su bastı. Su her yere girdi. Ne yapacağımı bilemiyorum, her yer çamur. Ben yaşlı bir insanım. Çamur eşyalarıma zarar verdi. Parkeler çamur ve suyun nedeniyle zarar gördü, kabardı. Dün buradaydım, çok yağmur yağınca yakınlarım beni Çanakkale'ye götürdü. Nerede yatacağım diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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