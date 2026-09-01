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Çanakkale'de huzur uygulamaları: 12 tutuklama, 844 gram narkotik ele geçirildi

Çanakkale'de huzur uygulamaları: 12 tutuklama, 844 gram narkotik ele geçirildi
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Çanakkale'de son bir haftada yapılan denetimlerde 10 bin 749 kişi sorgulandı, 3 bin 606 araç kontrol edildi. Aranan 70 şüpheliden 12'si tutuklandı, 844 gram narkotik madde ve 58 hap ele geçirildi. 1101 sürücüye trafik cezası, 115 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda şüpheliye işlem yapıldı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24-31 Ağustos'ta il merkezi ve ilçelerde huzur uygulamaları gerçekleştirildi.

Uygulama ve denetimlerde 10 bin 749 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı, 3 bin 606 araç kontrol edildi.

Çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 12 kişi yakalandı, bunlardan 3'ü tutuklandı.

Denetimlerde 1101 araç sürücüsüne idari trafik para cezası uygulandı.

Ekiplerin çalışmaları kapsamında 844 gram narkotik madde, 8 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu içerikli 58 hap ve 23 bin 70 lira değerinde nakit para ele geçirildi.

Yürütülen işlemler kapsamında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 70 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca, kamu huzurunu bozacak şekilde davrandığı belirlenen 115 kişi hakkında Kabahatler Kanunu hükümlerince idari yaptırım uygulandı.

Kaynak: AA
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