Ayvacık'ta park halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde park halindeki araç yandı.

Hamdibey Mahallesi Çamlık mevkiindeki arazide Nejdet Tekebaş'a ait 17 HR 593 plakalı otomobil park halindeyken alev aldı.

Tekebaş'ın ihbarı üzerine Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

Otomobil, yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Burak Akay
