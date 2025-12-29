Haberler

Çanakkale'de 26 öğrenci gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurdu

Güncelleme:
Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesindeki bir yükseköğrenim pansiyonunda kalan 26 öğrencinin gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduklarını açıkladı. Öğrencilerin sağlık durumları iyi, ancak tedavi takibi sürenler var.

Çanakkale Valiliği, Ezine ilçesindeki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda kalan 26 öğrencinin, gıda zehirlenmesi şikayetiyle hastaneye başvurduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, saat 19.40 sıralarında Ezine'deki özel bir yükseköğrenim pansiyonunda aynı yemeği tüketen 55 kız öğrenciden 26'sının, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Ezine Devlet Hastanesine başvurduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hastaneye başvuran öğrencilerden 19'u tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, 7 öğrencinin tedavi takibi devam etmektedir. Öğrencilerin genel sağlık durumları iyi olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

