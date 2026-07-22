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Ayvacık'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Ayvacık'ta otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler rüzgarın etkisiyle otluk alana sıçradı, araç kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi yakınlarında T.Y. idaresindeki 41 ACM 151 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki otluk alana da sıçradı.

Yangın ihbar üzerine olay yerine gelen Ayvacık Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş
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