Çanakkale'de Otomobil Kazası: 3 Yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler ve bir yolcu hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Erdal Ö. idaresindeki 17 UY 939 plakalı otomobil, Assos Kavşağında Sezai Ç'nin kullandığı 17 ACB 155 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçtaki Meryem Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla, Ezine ve Ayvacık hastanelerine sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel