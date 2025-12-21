Haberler

Çanakkale'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Fındık köyünde, M.T'nin kullandığı motosiklet, karşı yönden gelen İ.D. idaresindeki otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan M.T'yi Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

M.T, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel
Savcılığa ifade veren Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Suç işlemedim

Sadettin Saran'dan olay yaratacak ilk sözler: Başkaları gibi kaçmayız
'Çift maaş alıyorum' diyen Sırrı Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri

"Çift maaş alıyorum" diyen Sakık'tan Meclis tarihine geçecek öneri
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Dertleri define değil! Ferhat gibi dağları deldiler, gören şaştı kaldı

Sebebi şaşırtıcı! Ferhat gibi dağları deldiler
Bakan Kurum duyurdu! İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne geçerli başvuru sayısı

Bakan Kurum duyurdu! İşte 500 bin konutta geçerli başvuru sayısı
Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü

Thiago Silva 41 yaşında Avrupa'ya döndü! İşte yeni takımı
Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler

Nedeni bilinmiyor! AVM'nin ortasında birbirlerine girdiler
Kediye tekme attı, o anlar kameraya yansıdı

Görüntü kamuya ait bir salondan! İçeri giren kediye yaptıkları skandal
2 kırmızı, 3 gol! Dev maçta kazanan Liverpool

2 kırmızı, 3 gol! İşte dev maçta kazanan takım
Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor: Örnek daireler ortaya çıktı

Eski mahalleler yerinde dönüşümle ayağa kalkıyor
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Bakan Bak'tan Leyla Zana sloganlarına tepki: Soruşturma yürütülüyor

Leyla Zana sloganlarına bir tepki de Bakan Bak'tan! Yaptırım geliyor
Fenerbahçe'de iki yıldız isim Beşiktaş derbisinde oynayamayacak

İki yıldız isim Noel'e gidiyor! Derbide oynayamayacaklar
title