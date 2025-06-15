Çanakkale'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı

Çanakkale'de Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen otomobilin sürücüsü Abdullah Demirbaş yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demirbaş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesi istikametine doğru giden Abdullah Demirbaş idaresindeki 10 AOA 789 plakalı otomobil, Küçükkuyu beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

Kazada yaralanan Demirbaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
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