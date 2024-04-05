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Çanakkale'de Otomobil Çayın Kıyısına Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Çanakkale'de bir otomobilin çayın kıyısına devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

İsmetpaşa Mahallesi Metin Oktay Caddesi'nde seyreden B.G.K. idaresindeki 17 AAC 775 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle Sarıçay'ın kıyısına devrildi.

Çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İsmetpaşa Mahallesi Çanakkale İtfaiye Trafik Kazaları Güncel Haberler

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