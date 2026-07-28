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Ayvacık'ta otluk alanda yangın kontrol altına alındı

Ayvacık'ta otluk alanda yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Gemedere köyü yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Ayvacık Belediyesi itfaiyesi ekiplerinin de destek verdiği yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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