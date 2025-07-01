Çanakkale'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Terzialan beldesindeki otluk alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Mahalle muhtarı, bu yıl altıncı yangının çıktığını ve vatandaşları olası yangınlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın orman ve itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçeye bağlı Terzialan beldesi Çakmakçayır Mahallesi Namazgah Sokak'taki otluk alan alev aldı.
Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Çan Orman İşletme Müdürlüğü ile Terzialan Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.
Çakmakçayır Mahallesi Muhtarı Turhan Çetin, beldede bu yıl altıncı yangının çıktığını belirterek, olası yangınlara karşı dikkatli olmaları konunda vatandaşlara uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel