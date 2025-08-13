Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,