Çanakkale'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
ÇANAKKALE'de orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Çanakkale'nin Denizgöründü mevkisindeki ormanda, saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbarla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Haber - Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel